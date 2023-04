Στο «στόχαστρο» της Μπάγερν οι Κέιν, Όσιμεν και Κολό Μουανί ενόψει καλοκαιριού

Στη μεταγραφική λίστα της Μπάγερν Μονάχου για το καλοκαίρι βρίσκονται οι Κέιν, Όσιμεν και Κολό Μουανί.

Μπορεί η χρονιά να μπαίνει στο πιο κομβικό της σημείο για τους Γερμανούς καθώς είναι μέσα σε όλους τους στόχους (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League), αλλά ο σχεδιασμός για το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει.

Κάτι τέτοιο αναφέρει και η γερμανική ιστοσελίδα SPORT1, αφού το προσεχές καλοκαίρι αναμένονται πολλές αλλαγές λόγω και της έλευσης του Τόμας Τούχελ και μια θέση που «καίει» είναι η απόκτηση κεντρικού επιθετικού.

Δεδομένα, ο Τσούπο Μότινγκ πραγματοποιεί μια απροσδόκητα καλή σεζόν, αλλά οι Γερμανοί ακόμα δεν έχουν καλύψει το κενό που άφησε ο Λεβαντόφσκι το καλοκαίρι του 2022. Έτσι, όπως γράφεται στη λίστα του Χασάν Σαλιχάμιτζιτς βρίσκονται οι Κέιν, Όσιμεν και ο Κόλο Μουανί από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις με κάποια εκ των τριών περιπτώσεων, αλλά όσο η σεζόν φτάνει προς το τέλος, τόσο θα υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα του επιθετικού.

There won't be big changes on the squad this summer. That already was clear before Tuchel's arrival. The main focus is a striker. The bosses see that Choupo-Moting alone is not enough. Kane, Kolo-Muani, Osimhen are options - but all depends on the financial aspect [@kerry_hau]