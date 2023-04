Κάθονται στο τραπέζι Γιουβέντους και Ντι Μαρία για ανανέωση συμβολαίου

Σε συζητήσεις με τον Άνχελ Ντι Μαρία έχει μπει η Γιουβέντους για την παραμονή του Αργεντίνου και την επόμενη σεζόν!

Το συμβόλαιο του Αργεντινού ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά όπως όλα δείχνουν, επιθυμία και των δυο πλευρών είναι η συνεργασία να συνεχιστεί και για την επόμενη αγωνιστική περίοδος.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter, ο 35χρονος και οι «μπιανκονέρι» έχουν ξεκινήσει τις πρώτες επαφές για την επέκταση του συμβολαίου και αναμένεται να συνεχιστούν, τον επόμενο μήνα όπου η σεζόν θα οδεύει προς ολοκλήρωση και το τοπίο θα είναι ξεκάθαρο.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως ουδέποτε ο Ντι Μαρία είχε κλείσει σε κάποια ομάδα της Τουρκίας ή του MLS όπως είχε γραφτεί τον Ιανουάριο, αφού ξεκάθαρη πρόθεση του είναι να συνεχίσει στη Γιουβέντους.

Τη φετινή σεζόν, ο Ντι Μαρία πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με βάση τα προβλήματα που συνεχώς αντιμετωπίζει η Γιουβέντους και σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αριθμεί οκτώ γκολ και επτά ασίστ.

