Υποψήφιος για το Hall of Fame της Premier League ο Γιάγια Τουρέ!

Το βρετανικό ποδόσφαιρο και η Premier League τιμά τον μεγάλο Ιβοριανό μέσο, Γιάγια Τουρέ!

Δύο μόνο ημέρες μετά την είσοδο των σερ Αλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ στο Hall of Fame της Premier League, το βρετανικό πρωτάθλημα ανακοίνωσε και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι υποψήφιοι για την ένταξή τους στο HOF με την τάξη του 2023.

Ανάμεσά τους, δεσπόζει και το όνομα του άλλοτε άσους του Ολυμπιακού και της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος αγωνίστηκε στο Νησί την οκταετία 2010-18, μετρώντας συνολικά 230 συμμετοχές με 59 τέρματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα, κατέκτησε και τρία πρωταθλήματα.

Μαζί με τον Ιβοριανό χαφ, στη λίστα υπάρχουν ακόμα και τα ονόματα των Τόνι Άνταμς, Σολ Κάμπελ, Μάικλ Κάρικ, Πετρ Τσεχ, Άντι Κόουλ, Άσλεϊ Κόουλ, Ζερμέν Ντεφόου, Λες Φέρντιναντ, Ρίο Φέρντιναντ, Ρόμπι Φόουλερ, Γκάρι Νέβιλ, Μάικλ Όουεν, Τζον Τέρι και Νεμάνια Βίντιτς.

The Premier League have revealed their 15-player shortlist for the Premier League Hall of Fame! 🤩 pic.twitter.com/7HXyxTccUz