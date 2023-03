Το «Μονζουίκ» θα είναι η έδρα της Μπαρτσελόνα σε Ισπανία και Ευρώπη τη νέα σεζόν

Το «Καμπ Νόου» είναι εδώ και δεκαετίες το σπίτι της Μπαρτσελόνα ωστόσο η νέα σεζόν θα βρει τους Καταλανούς σε μία νέα πραγματικότητα, αφήνοντας τους Ισπανούς. Τα έργα κατασκευής και εκσυγχρονισμού που θα γίνουν στο γήπεδό τους δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η διοίκηση των μπλαουγκράνα γνωστοποίησε στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία πως θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της νέα σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονζουίκ.

Μέχρι και πριν λίγο καιρό υπήρχε η εκκρεμότητα για το γήπεδο που θα την φιλοξενήσει στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινώντας από τη σεζόν 2023-24, με τους μπλαουγκράνα να βάζουν πάντως τέλος σε αυτό το ζήτημα, μέσω της σχετικής ειδοποίησης στην οποία προχώρησαν προς τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

Αυτή την περίοδο, η "Μπάρτσα" διαπραγματεύεται συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με διάφορα επενδυτικά κεφάλαια για την αναδιαμόρφωση του επιβλητικού "Καμπ Νόου", και σε περίπτωση που λάβει άμεσα το δάνειο, τα έργα στο γήπεδό της θα αρχίσουν από το καλοκαίρι του 2023..

Εάν μάλιστα γίνει κάτι τέτοιο, τότε το πιθανότερο είναι πως η μετακόμισή της θα κρατήσει λίγο παραπάνω από ένα έτος, με το χρονοδιάγραμμα των ανθρώπων της να προβλέπει την επιστροφή στο -νέο και εκμοντερνισμένο- σπίτι της από τον Νοέμβριο του 2024.

Υπενθυμίζεται πως το γήπεδο, που είναι κατασκευασμένο στο λόφο Μονζουίκ, αποτέλεσε μέχρι το 2009 έδρα της έτερης ομάδας της Βαρκελώνης, της Εσπανιόλ, με τη χωρητικότητα του γηπέδου να 55.926 θεατών.

Barcelona have informed the RFEF that they will play at the Olímpico de Montjuïc stadium next season. [marca] #fcblive pic.twitter.com/AHOClv0ZMw