Ριτσάρλισον κατά δημοσιογράφου: «Δεν δέχομαι να λένε ψέματα για μένα, έχω πολύ σεβασμό για τον Κόντε»

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος του «TyC Sports», Γκαστόν Εντούλ, με δημοσίευμά του στο Twitter ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι Κριστιάν Ρομέρο και Ριτσάρλισον δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με τον πρώην προπονητή τους στην Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε.

Ανέφερε μάλιστα πως αμφότεροι ήταν έτοιμοι να φύγουν από τον σύλλογο, σε περίπτωση παραμονής του Ιταλού προπονητή στην τεχνική ηγεσία. Λίγες ώρες αργότερα πάντως ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «Spurs» θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και ξέσπασε μέσω μηνύματος στο Twitter.

«Το να με αμφισβητούν και να μου κάνουν κριτική για τις εμφανίσεις μου, είναι μέρος του ποδοσφαίρου και το δέχομαι., Το να λένε όμως ψέματα για μένα, δεν το δέχομαι! Είχα πάντα πολύ σεβασμό για τον Κόντε και όλους τους προπονητές μου. Με βοήθησε πολύ κατά την έλευσή μου στην Τότεναμ και όποτε είχαμε κάποιο πρόβλημα (ακόμα και αν ήταν δημόσια), το λύναμε με βάσει τη συζήτηση και τον επαγγελματισμό, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Δεν είχα ηγηθεί μίας ομάδας εναντίον του, σχεδόν το αντίθετο συνέβη. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να προσφέρω όσα περίμενε από μένα και δεν έκαναν αρκετά για τον ίδιο ώστε να μείνει.

Όταν έφυγε, του έστειλα ένα μήνυμα ευχαριστώντας τον και δίνοντάς του ευχές που αξίζει! Από την άλλη πλευρά, ο δημοσιογράφος που ευθύνεται για αυτό το απαίσιο ψέμα, δεν μπήκε καν στον κόπο να μιλήσει με τους εκπροσώπους μου ή να με ακούσει. Κακός επαγγελματίας και κακός χαρακτήρας! Ντροπή και σε σένα TyC Sports», τόνισε ο Ριτσάρλισον.

Questioning and criticizing me as a player for my performance is part of football and I got it. However, telling lies about me, I don't accept! I’ve always had a lot of respect for Conte and for all my coaches. pic.twitter.com/uWZmOa8MVx