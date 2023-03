«Συμφώνησε να ανανεώσει με την Μπαρτσελόνα ο Ντεμπελέ»

Παραμένει στην Μπαρτσελόνα ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Ο 25χρονος Γάλλος συμφώνησε σε όλα με τον καταλανικό σύλλογο και θα ανανεώσει με την ομάδα του Τσάβι, όπως αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα.

Το συμβόλαιο του Ντεμπελέ ολοκληρώνεται το 2024, η διοίκηση τον εμπιστεύεται και θέλει να συνεχίσουν μαζί και έτσι οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα.

Ο Γάλλος αγωνίζεται με τα μπλαουγκράνα από το 2017 και μέχρι στιγμής μετράει 178 συμμετοχές, 40 γκολ και 41 ασίστς.

🚨🚨✅| BREAKING: Ousmane Dembélé has said ‘YES’ to his contract renewal with FC Barcelona! Official talks will begin soon.@gbsans [🎖️] pic.twitter.com/rxqAjeWI6I