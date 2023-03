«Απέρριψε την Παρί Σεν Ζερμέν και μένει στη Ρόμα ο Μουρίνιο»

Την απόφασή του πως θέλει να παραμείνει στη Ρώμη φαίνεται να έχει πάρει ο Ζοσέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με ιταλικά και γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος τεχνικός απέρριψε την προοπτική της Παρί Σεν Ζερμέν και αποφάσισε να συνεχίσει στον πάγκο της Ρόμα.

Συγκεκριμένα, ο αθλητικός διευθυντής των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος, προσέγγισε τον «Special One», προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μιας και ήδη αναζητείται ο αντικαταστάτης του Κριστόφ Γκαλτιέ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, ο Μουρίνιο δεν θέλησε να μπει σε περαιτέρω συζητήσεις, καθώς έχει ήδη «κλειδώσει» η παραμονή του στην «αιώνια πόλη».

Και αυτό γιατί θεωρεί πως μπορεί να χτίσει πάνω στην πρώτη του σεζόν, όταν και κατάκτησε το Europa Conference League, ενώ τη φετινή οι «τζαλορόσι» βρίσκονται ήδη στα προημιτελικά του Europa League και διεκδικούν μία θέση στην πρώτη τετράδα της Serie A, η οποία θα τους δώσει την πρόκριση στο επόμενο Champions League.

'Ετσι, θα παραμείνει στη Ρόμα μέχρι το τέλος του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει τον Ιούνιο του 2024, ενώ οι ιθύνοντες της ομάδας είναι πολύ πιθανό να του καταθέσουν μία πρόταση ανανέωσης τους επόμενους μήνες.

🚨| Linked to PSG, José Mourinho has decided to respect his contract & will thus stay with Roma until his contract expires until June 30, 2024. 🇵🇹 [@CorSport] pic.twitter.com/kvHYdrUwCI