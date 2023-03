Στο Hall of Fame της Premier League οι σερ Αλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ

Την μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαν, λαμβάνουν από την Premier League οι σερ Αλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ. Όπως έγινε γνωστό οι δύο τους θα μπουν στη Hall of Fame της Premier League τιμώντας τους με τον τρόπο αυτό για τα όσα έχουν πετύχει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί ότι οι Φέργκιουσον και Βενγκέρ είναι οι δύο πρώτοι προπονητές που θα δουν το όνομά τους να μπαίνει στη λίστα με τους «καλύτερους» του αγγλικού πρωταθλήματος.

BREAKING: Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger have been inducted into the Premier League Hall of Fame 🤝 pic.twitter.com/AJy4h56ofq