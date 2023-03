Λίβερπουλ: Ο Κλοπ «γλυκοκοιτάζει» τον Γκράβενμπερχ της Μπάγερν!

Η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ δεν εξελίσσεται καθόλου καλά και όπως τα είχαν σχεδιάσει στο Μέρσεϊσαϊντ, αφού οι «reds» έχουν αποκλειστεί τόσο από το Champions League, όσο και από τα εγχώρια Κύπελλα, με μοναδικό στόχο πλέον να είναι το... κυνήγι της τετράδας στην Premier League.

Μία από τις μεγάλες «πληγές» της φετινής Λίβερπουλ είναι η μεσαία της γραμμή, καθώς αρκετοί παίκτες της έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, ενώ, άλλοι δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα.

Ειλημμένη θεωρείται η μεταγραφική ενίσχυση στον άξονα του συλλόγου το ερχόμενο καλοκαίρι, με πολλά ονόματα υποψήφιων στόχων να έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ράιαν Γκράβενμπερχ της Μπάγερν Μονάχου!

Ο 20χρονος Ολλανδός μέσος βρίσκεται στους πρωταθλητές Γερμανίας από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και πήρε μεταγραφή ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Άγιαξ. Ωστόσο, παρά το γεγονός πως έχει αγωνιστεί φέτος σε 21 παιχνίδια με ένα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Βαυαρών, ο χρόνος συμμετοχής του είναι αρκετά περιορισμένος, μετρώντας κατά κύριο λόγο ολιγόλεπτες παρουσίες.

Κάτι το οποίο φαίνεται πως θέλει να το εκμεταλλευτεί η Λίβερπουλ και να εντάξει στο δυναμικό της τον νεαρό άσο το ερχόμενο καλοκαίρι.

