Ψάχνεται για Κόβασιτς η Μπάγερν Μονάχου

Σε μία νέα εποχή μπήκε η Μπάγερν Μονάχου, που κινείται πλέον σε... ρυθμούς Τόμας Τούχελ.

Παρόλο που είναι ακόμη φέτος μέσα σε όλους τους τίτλους, οι Βαυαροί έχουν ήδη αρχίσουν να σχεδιάζουν στρατηγικά τις κινήσεις τους για το ερχόμενο καλοκαίρι, και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν κυκλώσει το όνομα του Ματέο Κόβασιτς.

Ο Κροάτης χαφ έχει συνεργαστεί με τον Τούχελ στην Τσέλσι, και ο Γερμανός τον έχει έκτοτε σε πολύ υψηλή εκτίμηση. Το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024, επομένως ίσως οι «μπλε» θα έμπαιναν την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο στη διαδικασία να τον πουλήσουν, έτσι ώστε να μην τον χάσουν αργότερα ως ελεύθερο.

Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχουν επαφές μεταξύ των δυο κλαμπ για την υπόθεση του Kόβασιτς, αν και αυτό είναι πολύ πιθανόν να συμβεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Τη φετινή σεζόν ο διεθνής Κροάτης έχει καταγράψει 27 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλε με απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ.

