«Έκανα ζέσταμα για... 10 δευτερόλεπτα και μπήκα»: 30 χρόνια από το ντεμπούτο του Φραντσέσκο Τότι

Μπορεί ένα κυριακάτικο μεσημέρι στο «Στάντιο Μάριο Ριγκαμόντινα» της Μπρέσια να μείνει για πάντα στην ιστορία ενός εκ των σπουδαιότερων συλλόγων της Ιταλίας; Ναι, αν τότε πραγματοποιούταν το ντεμπούτο του «αυτοκράτορα» της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι!

Σαν σήμερα, στις 28 Μαρτίου του 1993, ο 16χρονος τότε και θρύλος πλέον του ιταλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου έλαβε την εντολή από τον προπονητή των «τζαλορόσι», Βουγιαντίν Μπόσκοφ, να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 88ο λεπτό στη θέση του Ριτσιτέλι και ουδείς θα μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.

Για αυτά τα 120 και κάτι… παραπάνω δευτερόλεπτα που θα έμεναν για πάντα στην ιστορία της Ρόμα, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει ο Τότι στην αυτοβιογραφία του, που κυκλοφόρησε το 2007.

«Θυμάμαι εκείνο το Σάββατο έπαιζα με τη δεύτερη ομάδα κόντρα στην Άσκολι. Πέτυχα δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο εκείνου του αγώνα και ο προπονητής με έβγαλε στο ημίχρονο και μου είπε ότι θα ταξίδευα με την πρώτη ομάδα στη Μπρέσια για το παιχνίδι πρωταθλήματος! Δεν περίμενα και πολλά κι εκείνη τη στιγμή θεωρούσα πραγματικά Θείο Δώρο ακόμα και την συμμετοχή μου στην αποστολή της Ρόμα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπρέσια, ο κ. Μπόσκοφ γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε “σήκω, κάνε ζέσταμα κι ετοιμάσου... Θα μπεις κι εσύ”! Κοίταξα τον Ρομπέρτο Μούτσι, τον οποίο είχα δίπλα μου, αλλά εκείνος μου είπε “εσένα λέει, άντε πήγαινε”. Έκανα ζέσταμα για... δέκα δευτερόλεπτα και μπήκα. Το ματς είχε κριθεί κι έπαιξα για λίγα λεπτά, όμως ακόμα κι αυτά ήταν σημαντικά. Ήμουν ευτυχισμένος» ήταν τα λόγια του παίκτη που θα έγραφε την πιο «χρυσή» ιστορία από κάθε άλλον, στην ιστορία της Ρόμα.

