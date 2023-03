Έπιασε δουλειά ο Τούχελ στην Μπάγερν Μονάχου!

Ξεκίνησε δουλειά στην Μπάγερν Μονάχου ο Τόμας Τούχελ!

Μετά το... σίριαλ με την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία των Βαυαρών και την αντικατάστασή του από τον Τούχελ, ο 49χρονος Γερμανός τεχνικός, πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (28/03) την πρώτη του προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις των πρωταθλητών Γερμανίας.

Εμφανώς χαρούμενος και ευδιάθετος, ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, δούλεψε με τους νέους του ποδοσφαιριστές, έχοντας μαζί τους και την πρώτη επικοινωνία, μεταφέροντας τις σκέψεις και τα στοιχεία του πάνω στο παιχνίδι.

Αξίζει να αναφέρουμε, πως η... μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε, ο Τόμας Τούχελ να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Μπάγερν το ερχόμενο Σάββατο (01/04), στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής, απέναντι στην πρώην του ομάδα, την Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Welcome to Säbener, Thomas Tuchel! 👋



📽️ Watch his first training session live: https://t.co/E2BkZuJH6C#MiaSanMia pic.twitter.com/qpuPkgnsM8