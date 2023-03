Επιθετικός του Γιβραλτάρ στέρησε από τον Ιμπραϊμοβιτς το ρεκόρ που κυνηγούσε

Μπαίνοντας στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του Σουηδία-Βέλγιο την Παρασκευή (24/03), ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πίστευε ότι θα γινόταν ο γηραιότερος παίκτης που παίζει προκριματικό αγώνα Euro. Όμως ένας παίκτης του Γιβραλτάρ του «έκλεψε» μέσα απ' τα χέρια το ρεκόρ.

Δεν μπορούσε να κάνει θαύματα. Μπαίνοντας στο παιχνίδι καθώς πλησίαζε το τελευταίο τέταρτο του αγώνα, το σκορ ήταν 2-0 υπέρ του Βελγίου, στο εναρκτήριο παιχνίδι των προκριματικών για το Euro 2024.Ο πολύπειρος επιθετικός της Μίλαν ήλπιζε τουλάχιστον να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να σπάσει ένα ρεκόρ, αλλά για...τέσσερις ημέρες, δεν έγινε ο γηραιότερος παίκτης που έπαιξε σε προκριματικό αγώνα για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Σουηδός σταρ, γεννημένος στις 3 Οκτωβρίου 1981 στο Μάλμε, στην πραγματικότητα έιμενε πίσω από τον σέντερ φορ του Γιβραλτάρ, Λι Κασιάρο, που ξεκίνησε βασικός εναντίον της Ελλάδας (0-3) και έχει γεννηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 1981. Σε ηλικία 41 ετών, πέντε μηνών και 25 ημερών, ο τελευταίος είναι πλέον μπροστά από τον πρώην Ιταλό τερματοφύλακα Ντίνο Ζοφ, ο οποίος έπαιξε εναντίον της Σουηδίας στις 29 Μαΐου 1983, σε ηλικία 41 ετών, τριών μηνών και μιας ημέρας.

Να θυμήσουμε βέβαια ότι ο Ιμπραΐμοβιτς, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο μετά από μια μακρά απουσία, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σκόραρε στη Serie A αυτό το Σαββατοκύριακο!

◉ Lee Casciaro vs. Greece: 41 years and 176 days old



◎ Zlatan Ibrahimović vs. Belgium: 41 years and 172 days old@VVGenechten2 is right. 👇 https://t.co/qzsTa076hB