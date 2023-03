Η Μπάγερν θα συνεχίσει να πληρώνει τον Νάγκελσμαν μέχρι να βρει νέα ομάδα

Τον μισθό του κανονικά θα λαμβάνει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρότι αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου!

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, κάτι τέτοιο θα συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους Βαυαρούς και τον 35χρονο τεχνικό αφού όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, ήταν μέσα στην συμφωνία του «διαζυγίου».

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν απέλυσαν τον Νάγκλεσμαν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στους εργαζόμενους του συλλόγου, ανήκοντας στο μισθολόγιο μέχρι να βρει μια νέα ομάδα. Του συμβόλαιο του 35χρονου προπονητή με τους Βαυαρούς έχει διάρκεια ως το 2026.

❗️News #Nagelsmann: He is already aware of the decision since yesterday. He will be informed of the final decision today. Important: He will be released. NOT sacked. He remains on the payroll until he finds a new club. Zembrod/Toppmöller will also have to leave. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/e0jQtaxMrr