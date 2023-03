«Ακριβαίνουν με απόφαση Μαρινάκη τα εισιτήρια διαρκείας της Νότιγχαμ Φόρεστ»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στην Premier League πριν από σχεδόν έναν χρόνο και παλεύει να διατηρηθεί στα σαλόνια, ωστόσο ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία θα βρίσκονται του χρόνου οι "garibaldis", οι οπαδοί της θα κληθούν να τα... σκάσουν προκειμένου να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας!

Σύμφωνα με το Athletic, ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε στην αύξηση των τιμών στα εισιτήρια διαρκείας, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως την απόφαση πήρε ο ισχυρός άντρας του κλαμπ, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ενδεικτικά, το ακριβότερο εισιτήριο ανέβηκε από τις 550 λίρες στις 660, ενώ το φτηνότερο πηγαίνει από τα 385 στα 465.

Το παιδικό εισιτήριο για ηλικίες 4-11 διπλασιάζεται, καθώς θα αξίζει πλέον 90 λίρες αντί 45, την ώρα που ειδικές κατηγορίες όπως αυτή των 75+ καταργήθηκαν.

Το δε όριο για τις εκπτώσεις στους νέους, πήγε από τα 23 στα 19! Κάτι που σημαίνει πως οπαδοί μεταξύ 20 και 23 ετών που πέρυσι ανανέωσαν τις κάρτες τους με 150 λίρες, του χρόνου θα χρειαστεί να δώσουν τριπλάσιο ποσό.

Οι κινήσεις αυτές έφεραν την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της Φόρεστ, ωστόσο ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκολας Ράνταλ, εξήγησε πως «είναι αναπόφευκτο λόγω της αύξησης της ζήτησης».

Nottingham Forest have raised season ticket prices and scrapped some concessions, despite opposition from the club’s supporters’ trust.#NFFC owner Evangelos Marinakis is understood to have driven the price increase. https://t.co/Mg9QGRousl