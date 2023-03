Έσκασε η βόμβα: Απέλυσε τον Νάγκελσμαν η Μπάγερν - Φαβορί ο Τούχελ!

Ενεργοποιήθηκε η... βόμβα από την Μπάγερν Μονάχου, με τη διοίκηση του συλλόγου να προχωρά στην απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία!

Όπως μεταδίδουν γερμανικά Μέσα, οι Βαυαροί πήραν την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε «διαζύγιο» με τον 35χρονο προπονητή, μετά και από μεγάλη κουβέντα των ανθρώπων του συλλόγου αναφορικά με το μέλλον της ομάδας.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι το τυπικό σκέλος της απομάκρυνσης του Γερμανού τεχνικού και η επίσημη ανακοίνωση από τους πρωταθλητές Γερμανίας...

Να θυμίσουμε πως ο Νάγκελσμαν ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου το καλοκαίρι του 2021 προερχόμενος από μια άκρως επιτυχημένη θητεία στη Λειψία, μετρώντας στον πάγκο των Βαυαρών συνολικά 84 παιχνίδια με 60 νίκες, 14 ισοπαλίες και δέκα ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, σε αυτά τα 2,5 χρόνια που βρέθηκε στην «Αλιάνζ Αρίνα», πανηγύρισε τρεις τίτλους, ένα πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ Γερμανίας.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern



News revealed earlier tonight now being confirmed by club sources too. pic.twitter.com/VcWEJPXQcY