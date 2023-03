Βόμβα: Σκέφτεται να διώξει τον Νάγκελσμαν η Μπάγερν Μονάχου!

Μια ανάρτηση... βόμβα έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέροντας ότι η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, η συγκεκριμένη απόφαση έχει συζητηθεί εκτενώς στο εσωτερικό των πρωταθλητών Γερμανίας, οι οποίοι δεν αποκλείεται να απολύσουν πολύ σύντομα τον 35χρονο τεχνικό.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανάρτησή, ο Τόμας Τούχελ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιθανούς αντικαταστάτες.

Ο Νάγκελσμαν ανέλαβε τα ηνία της Μπάγερν το καλοκαίρι του 2021, ενώ ο Τούχελ παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Τσέλσι, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern



🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.



More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy