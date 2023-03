Απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κεσί από την Μπαρτσελόνα ο ατζέντης του

Απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φρανκ Κεσί από την Μπαρτσελόνα ο ατζέντης του.

Όπως δήλωσε, τα δημοσιεύματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες και αναφέρουν ότι ο Ιβοριανός μέσος μπορεί να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» μετά το τέλος της φετινής σεζόν, είναι παραπληροφόρηση.

«Ο Κεσί παίζει και παίζει υπέροχα, σκοράρει, μπήκε και στην ιστορία της Μπάρτσα σκοράροντας το γκολ νούμερο 3000 στην ιστορία της και κάποιος βρίσκει το θάρρος να δημοσιεύσει λανθασμένες πληροφορίες. Ο Φρανκ είναι ξεκάθαρος, θέλει να παραμείνει και το ίδιο θέλει και η Μπαρτσελόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κεσί μετακόμισε στη Βαρκελώνη ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας πραγματοποιήσει 32 εμφανίσεις με 3 γκολ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

More from Kessié agency: “Kessié plays, plays wonderfully well, scores goals, enters Barça history by signing goal no. 3000 and someone finds the courage to divulge delusional information” 🔵🔴🇨🇮 #FCB



“Franck has been clear, Barça too: he wants to stay”. pic.twitter.com/Dgot8WzZbz