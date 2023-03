Στην Ιταλία ο Κόντε, «φουντώνουν» οι φήμες περί άμεσης αποχώρησής του από την Τότεναμ

Δεδομένη φαντάζει η αποχώρηση του Αντόνιο Κόντε από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, με τα αγγλικά Μεσα να αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του... διαζυγίου αποτελεί απλώς θέμα χρόνου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το «Sky Sports», ο Ιταλός τεχνικός έχει ταξιδέψει στη χώρα του εκμεταλλευόμενος τη διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της Τότεναμ.

Όλη η οικογένεια του Κόντε μένει στην Ιταλία και είναι σύνηθες για εκείνον να επιστρέφει για να τους δει όποτε έχει την δυνατότητα, όμως δεδομένης της τωρινής κατάστασής του στην Τότεναμ, η φημολογία περί άμεσης απόλυσής του «φούντωσε» ακόμα περισσότερο.

We understand Antonio Conte is still in Italy and not taking Tottenham training with the players who aren't on international duty...⚪⬇️ pic.twitter.com/ZzTjLvz3dN