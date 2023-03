Στο στόχαστρο των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ ο Βιρτς!

Στο στόχαστρο αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων φαίνεται πως βρίσκεται ο Φλόριαν Βιρτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός των «ασπιρίνων» θεωρείται - και όχι άδικα - ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας πραγματοποιήσει φέτος εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μπάγερ, τόσο στην Bundesliga, όσο και στο Europa League, μετρώντας συνολικά 13 συμμετοχές με δύο γκολ και έξι ασίστ.

Τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύματα από τη Γερμανία έκαναν λόγο για επαφές της Μπαρτσελόνα με τον πατέρα του παίκτη ώστε να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση και τις προθέσεις του, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα βάζουν στο κόλπο και το... αντίπαλο δέος των «μπλαουγκράνα», τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τη Λίβερπουλ!

Αξίζει να τονιστεί πάντως, πως στόχος της Μπάγερ είναι να κρατήσει τον νεαρό άσο μέχρι το 2024, τοποθετώντας, ωστόσο, μια τιμή κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για τους ενδιαφερόμενους.

Florian Wirtz, attracting lot of interest as one of the best talents in the world - but Bayer Leverkusen remain convinced he will stay at least until 2024 ⭐️🇩🇪



Barcelona, Real Madrid and Liverpool keep following the situation — the race is 100% open.



