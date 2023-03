Οπαδός της Λάτσιο πήγε στο γήπεδο με φανέλα... Χίτλερσον

Θλίψη προκαλεί η εικόνα οπαδού της Λάτσιο στο «Derby della Capitale» ο οποίος προκάλεσε με την εμφάνιση του.

Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος άνδρας του οποίου τα στοιχεία έγιναν γνωστά στις αρχές, απαθανατίστηκε στις εξέδρες του «Ολίμπικο» να φορά φανέλα του συλλόγου στην οποία αναγραφόταν ο αριθμό «88» και το όνομα... Χίτλερσον.

Φυσικά το συγκεκριμένο όνομα δεν ανήκει σε κάποιον Σουηδό ή Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, αλλά στον δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ του οποίου την ιδεολογία ασπάζεται μεγάλος αριθμός των οπαδών της Λάτσιο, ενώ ούτε ο αριθμός είναι τυχαίος καθώς συμβολίζει τα αρχικά του χαιρετισμού προς αυτόν και αντιστοιχεί στα γράμματα του χαιρετισμού «Heil Hitler».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε, οδήγησε τις ιταλικές Αρχές στη σύλληψη του οπαδού, ο οποίος όπως έγινε γνωστό από τη «Reppublica» είναι Γερμανός που θα οδηγηθεί τις προσεχείς ώρες στον ανακριτή.

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf