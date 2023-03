Στις 23 Δεκεμβρίου 2023 τα εγκαίνια του νέου Μπερναμπέου, σ' ένα σόου αντίστοιχο του Super Bowl

Η Ρεάλ ετοιμάζεται να καλωσορίσει τη νέα εποχή και αυτό θα το κάνει μέσα από το ανακαινισμένο της ποδοσφαιρικό σπίτι, με το νέο "Σαντιάγο Μπερναμπέου" να είναι κοντά στο να προσφέρει μία εντελώς νέα και μοναδική εμπειρία στους φίλους των "μερένγκες", αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή της εκπομπής Chiringuito, Χοσέπ Πεδρερόλ, ο σύλλογος της Μαδρίτης σχεδιάζει να προγραμματίσει τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Μπερναμπέου στις 23 Δεκεμβρίου 2023.

Μάλιστα, σχεδιάζουν κι ένα σόου, το οποίο θα είναι αντίστοιχο του Super Bowl.

Θυμίζουμε ότι το κολοσσιαίο λίφτινγκ του γηπέδου άρχισε το 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022, με τη συμπλήρωση 75 ετών από την κατασκευή του.

Η νέα μορφή του θα επιτρέπει ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις εκτός ποδοσφαίρου, αφού θα μπορεί να φιλοξενεί ακόμα και αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, τένις ή μπάσκετ, συναυλίες και άλλα μεγάλα γεγονότα.

