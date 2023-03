Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Τομιγιάσου!

Δυσάρεστα νέα για τον Ιάπωνα δεξιό οπισθοφύλακα της Άρσεναλ, Τακεχίρο Τομιγιάσου, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογος του Λονδίνου ο ποδοσφαιριστής πέρασε το πρωί της Τρίτης 21/03 την πόρτα του χειρουργείου και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Το πρόβλημα στο δεξί γόνατο, το οποίο αποκόμισε στην αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας για τους 16 του Europa League ήταν περισσότερο σοβαρό από όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί με τον Ασιάτη να προχωρά σε επέμβαση.

Πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσει να είναι παρών στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας των «κανονιέρηδων». Ο Τομιγιάσου που γενικά χαρακτηρίζεται από μία επιρρέπεια στους τραυματισμούς είχε προλάβει φέτος να καταγράψει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα των πρωτοπόρων της Premier League, ενώ την ίδια ώρα εκφράζεται ανησυχία και για την κατάσταση του Γουίλιαμ Σαλίμπα με τις λύσεις του Μικέλ Αρτέτα στην πίσω γραμμή να περιορίζονται σημαντικά.

sport-fm.gr

🗞️ The boss has provided a medical update on Takehiro Tomiyasu