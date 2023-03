Οιωνός… κούπας για Γκουαρδιόλα το αντάμωμα με την Μπάγερν!

Το ζευγάρι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπάγερν Μονάχου ξεχωρίζει από την κλήρωση των προημιτελικών του Champions League. Διότι μετά το φινάλε των δύο αναμετρήσεων, μια ισχυρή ομάδα θα έχει βγει… νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Ένα αντάμωμα, πάντως, που ξυπνάει ευχάριστες μνήμες στον Πεπ Γκουαρδιόλα και ίσως να αποτελεί οιωνό τίτλου. Ο Καταλανός τεχνικός κατέκτησε το πρώτο του Champions League ως προπονητής τη σεζόν 2008/09 με την Μπαρτσελόνα, έχοντας κοντραριστεί στα προημιτελικά με τους Βαυαρούς.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν επικρατήσει με 4-0 στο πρώτο ματς, ενώ η ρεβάνς είχε λήξει ισόπαλη (1-1) και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε περάσει με συνολικό σκορ 5-1. Μάλιστα, στα ημιτελικά της διοργάνωσης είχε αντιμετωπίσει την Τσέλσι, την οποία απέκλεισε με συνολικό σκορ 1-1 (με τον κανονισμό του εκτός γκολ τότε σε ισχύ), ενώ οι Λονδρέζοι είναι υποψήφιοι αντίπαλοι της Μάντσεστερ Σίτι στους «4» εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα στον τελικό της Ρώμης στις 27/05/2009 είχε επικρατήσει 2-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα να επαναλάβει την εν λόγω πορεία και να κατακτήσει το πολυπόθητο Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι; Θα φανεί στο γήπεδο…

Pep Guardiola beat Bayern in the quarter-finals on the way to winning the #UCL in 2009 🏆



Can history repeat itself? 🙌 pic.twitter.com/prtFwaaZEL