Τέλος ο Βιεϊρά από την Κρίσταλ Πάλας

Παρελθόν από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας αποτελεί εδώ και λίγη ώρα ο Πατρίκ Βιεϊρά!

Ο Γάλλος τεχνικός ανέλαβε την αγγλική ομάδα το 2021, με την περσινή χρονιά να έχει θετικό πρόσημο, αλλά τη φετινή σεζόν τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά και την έχουν υποχωρήσει στην 12η θέση της βαθμολογίας και κινδυνεύει ακόμη και με υποβιβασμό.

Τη λύση της συνεργασίας γνωστοποίησε με ανακοίνωση του ο αγγλικός σύλλογος, με τον πρόεδρο της ομάδας, Στιβ Πάρις να δηλώνει: «Με τεράστια λύπη ελήφθη αυτή η δύσκολη απόφαση. Τελικά, τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών μας έθεσαν σε μια επισφαλή θέση στο πρωτάθλημα και αισθανθήκαμε ότι μια αλλαγή είναι απαραίτητη για να μας δώσει τις καλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουμε το στάτους μας στην Premier League.»

«Ο αντίκτυπος του Πατρίκ από τότε που ήρθε μαζί μας το καλοκαίρι του 2021 ήταν σημαντικός, και τον εκτιμούν ιδιαίτερα όλοι οι συνάδελφοί του. Οδήγησε την ομάδα σε έναν ημιτελικό του FA Cup και πέρυσι τερμάτισε στη 12η θέση του πρωταθλήματος παίζοντας συναρπαστικό ποδόσφαιρο. Ο Πατρίκ τα έδωσε όλα στον σύλλογο και όλοι τον ευχαριστούμε και την ομάδα του για τις υπηρεσίες τους!»

