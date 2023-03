Η Σίτι έριξε επτάρα και ο Γκουαρδιόλα σκεφτόταν την... Τζούλια Ρόμπερτς

Μπορεί συνήθως να είναι απόλυτα σοβαρός, όμως όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα χαλαρώνει, είναι... απολαυστικός!

Ο Καταλανός προπονητής είχε φανερή διάθεση για πλάκα μετά την επτάρα της Μάντσεστερ Σίτι στη Λειψία, σχολιάζοντας χιουμοριστικά τόσο το δικό του αρνητικό σερί στο Champions League, όσο και την... απογοήτευση που του είχε προκαλέσει ένα περιστατικό που αφορά την διάσημη ηθοποιό Τζούλια Ρόμπερτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο Champions League είμαι μια αποτυχία. Ακόμα κι αν το κατακτήσω τρεις διαδοχικές φορές θα είμαι μια αποτυχία. Έχω τρία είδωλα στη ζωή μου: Τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Τάιγκερ Γουντς και την Τζούλια Ρόμπερτς», δήλωσε αρχικά ο Καταλανός.

Η Τζούλια Ρόμπερτς πριν κάποια χρόνια ήρθε στο Μάντσεστερ. Όχι όταν "βασίλευε" ο Σερ Άλεξ, αλλά όταν ήμασταν καλύτεροι από τη Γιουνάιτεντ. Κι όμως πήγε να δει τη Γιουνάιτεντ, δεν ήρθε σε εμάς. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και το να κερδίσω το Champions League δεν μπορεί να συγκριθεί με το γεγονός ότι η Τζούλια Ρόμπερτς ήρθε στο Μάντσεστερ αλλά δεν ήρθε να δει εμάς. Δεν μπορεί να συγκριθεί με την απογοήτευση που ένιωσα»

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK