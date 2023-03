Τέλος η σεζόν για Μπαΐτσετιτς

Ένα σοβαρό πρόβλημα παρουσιάστηκε στον Γιούργκεν Κλοπ. Ο Στέφαν Μπαΐτσετιτς δεν είχε αγωνιστεί στην πρόσφατη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω τραυματισμού, ωστόσο στους «reds» δεν περίμεναν το πρόβλημα του ταλαντούχου χαφ να αποδειχτεί τόσο μεγάλο.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Μπαΐτσετιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς, το οποίο αναμένεται να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης ως το φινάλε της σεζόν.

Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για τη Λίβερπουλ, αφού ο Κλοπ θεωρούσε τον Μπαΐτσετιτς βασικό στέλεχος της ομάδας και το κενό στον χώρο της μεσαίας γραμμής της ομάδας μεγαλώνει. Οπως φυσικά πρόκειται και για μεγάλο πρόβλημα για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αφού διένυε μια εξαιρετική σεζόν και τώρα θα αναγκαστεί να μείνει στα... πιτς.

Ο 18χρονος Ισπανός μέσος έχει φέτος 26 εμφανίσεις με 1 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

