Οσιμέν: «Είμαι ευγνώμων στη Νάπολι, δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον»

Αν μη τι άλλο ο Βίκτορ Οσιμέν φέτος είναι το πρόσωπο της χρονιάς με τις εμφανίσεις του στη Νάπολι και όπως είναι λογικό αρκετές ομάδες τον έχουν βάλει στο μάτι και θέλουν να τον... κλέψουν από τους «παρτενοπέι».

Ενδιαφέρον έχει δείξει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι μεταξύ άλλων. Ο Νιγηριανός άσος ωστόσο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν γνωρίζει τι θα κάνει στο τέλος της σεζόν και τόνισε ότι είναι ευγνώμων στη Νάπολι.

«Δεν ξέρω τι επιφυλλάσει το μέλλον. Στο τέλος της σεζόν θα κάτσω κάτω με τους μάνατζερ μου και θα συζητήσουμε. Είμαι σε συζητήσεις επίσης με τη Νάπολι», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είμαι ευγνώμων στη Νάπολι, θα βρούμε μια καλή λύση μαζί».

Ο Οσιμεν έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι μέχρι το καλοκαιρι του 2025, ενώ φέτος μετράει 23 γκολ σε 27 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

