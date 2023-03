Με νέα πρόσωπα η εθνική Γαλλίας - Εκτός ο Μπενζεμά!

Η κόντρα μεταξύ του Ντιντιέ Ντεσάν και του Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζεται!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γαλλίας δεν κάλεσε εκ νέου τον φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη διαμάχη που είχαν οι δύο πλευρές από το περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο από το οποίο αποκλείστηκε λόγω τραυματισμού ο Μπενζεμά να κρατεί καλά.

Ο Μπενζεμά, λοιπόν, δεν βρίσκεται στη λίστα για τα ματς με Ολλανδία και Ιρλανδία. Αντιθέτως, σε αυτή υπάρχουν νέα πρόσωπα όπως οι Γουέσλι Φοφανά, Κεφρέν Τιράμ, Μπρις Σαμπά, ενώ επέστρεψαν στις κλήσεις οι Μούσα Ντιαμπί και Μάικ Μενιάν.

Αναλυτικά η αποστολή:

