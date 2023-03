Γράφτηκε ιστορία: Το γρηγορότερο χατ τρικ σε διοργάνωση της UEFA!

Στο μοναδικό παιχνίδι της Τετάρτης (15/03) για τη φάση των 16 του Conference League, σημειώθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ!

Το πέτυχε ο Εμανουέλ Ορμπάν στην εκτός έδρας ρεβάνς της Γάνδης με την Μπασακσεχίρ, όπου ο νεαρός Νιγηριανός σκόραρε το γρηγορότερο χάτ-τρικ στην ιστορία των διοργανώσεων της UEFA.

Ο 20χρονος σκόραρε στο 31', το 32' και το 34' και συγκεκριμένα σε διάστημα τριών λεπτών και 24 δευτερολέπτων, επίδοση που είναι η κορυφαία ever στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ορμπάν «καθάρισε» την πρόκριση για τους Βέλγους στο «Φατίχ Τερίμ» της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι έφτασαν μάλιστα στο 4-0 με τον Κάιπερς στο 37' (1-1 το πρώτο παιχνίδι).

Μάλιστα το χάτ τρικ αυτό είναι το δεύτερο γρηγορότερο στην ιστορία του (ανδρικού) ποδοσφαίρου, μετά από αυτό του Σαντιό Μανέ με τη φανέλα της Λίβερπουλ απέναντι στην Άστον Βίλα το 2015, το οποίο επετεύχθη σε δύο λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός, ο οποίος πήγε στη Γάνδη στο τέλος του Γενάρη, μετρούσε μέχρι σήμερα εννέα γκολ σε οκτώ συμμετοχές, ενώ εντός του 2022 με τη νορβηγική Στάμπαεκ είχε απολογισμό 19 γκολ σε 24 εμφανίσεις.

Gift Orban's hat-trick against İstanbul Başakşehir is the fastest in men's UEFA club competition history.

3 minutes and 24 seconds. ♨️#UECL pic.twitter.com/ce4bc4gpyY