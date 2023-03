Η Τσέλσι έγινε η πρώτη ομάδα που ανοίγει το γήπεδο της για το Ραμαζάνι! - ΒΙΝΤΕΟ

Η Τσέλσι γίνεται και επίσημα η πρώτη ομάδα της Premier League, που θα φιλοξενήσει στο γήπεδό της, «Στάμφορντ Μπριτζ», ανοιχτό ιφτάρ για Μουσουλμάνους στις 26 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Οι Μπλε ανακοίνωσαν την απόφασή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, δημοσιεύοντας μάλιστα και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο οι Μουσουλμάνοι παίκτες, Ουεσλέι Φοφανά και Καλιντού Κουλιμπαλί εμφανίστηκαν να μιλούν για την πρωτοποριακή αυτή κίνηση.

«Το Ραμαζάνι δεν είναι ένα αυστηρό πράγμα, το βράδυ όλοι είναι χαρούμενοι που είναι μαζί και όλοι είναι χαρούμενοι που τρώνε μαζί. Μπορεί να είναι μια μεγάλη κοινότητα, και αυτό είναι το όμορφο μέρος του Ραμαζανιού», είπε ο Κουλιμπαλί.

«Στο Ραμαζάνι πρέπει να είσαι με τους φίλους σου. Έχω φίλους μη μουσουλμάνους, αλλά αυτοί έρχονται και τρώνε και κάθονται μαζί μου. Μένουμε μαζί και αυτό είναι το όμορφο πράγμα», τόνισε ο Φοφανά.

Να σημειώσουμε ότι το Ramadan Tent Project με το οποίο συνεργάζεται η Τσέλσι, είναι ένα φιλανθρωπικό έργο που ιδρύθηκε το 2013 και στόχος του είναι να σμήξει τις κοινότητες και να διαδώσει το πνεύμα του Ραμαζανιού μέσα από πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️



We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality