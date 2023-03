Άρσεναλ: Τι σήμαινε το μεγάλο ρολόι στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Φούλαμ;

Αναμνηστική φωτογραφία μαζί με ένα… ρολόι που έχει όμως τη δική του σημασία, έβγαλαν οι παίκτες της Άρσεναλ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με 3-0 επί της Φούλαμ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» διατήρησαν την απόσταση από την δεύτερη, Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς και από το πρώτο λεπτό έδειξαν την ανωτερότητα τους απέναντι στο σύνολο του Μάρκο Σίλβα, αφού πέτυχαν και τα τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Έτσι, σύμφωνα αρκετούς οπαδούς της Άρσεναλ το ρολόι που δείχνει το 2 και το 11 κρύβει το μήνυμα πως υπάρχουν ακόμα 11 παιχνίδια στους επόμενους δυο μήνες για να ολοκληρωθεί η σεζόν, ώστε το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από 19 ολόκληρα χρόνια.

Θα τα καταφέρει; Άμα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, τότε οι πιθανότητες είναι με το μέρος της!

The clock says 2months left with just 11game to go.⌛️ pic.twitter.com/yEAqVcbBKa