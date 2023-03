Έκανε περήφανο και τον Πουγιόλ: Ο Γκάβι έκανε δύο... τάκλιν με το κεφάλι στο Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα απέδρασε από το «Σαν Μαμές» με νίκη που τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα, 1-0 απέναντι στην Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο Γκάβι έκανε εξαιρετική εμφάνιση για τους Καταλανούς, αλλά κέρδισε ακόμη περισσότερο τον σεβασμό και θαυμασμό όλων σε δύο φάσεις.

Ο 18χρονος μέσος στο πρώτο ημίχρονο έγινε... ένα με το χορτάρι και ρίσκαρε τραυματισμό στην προσπάθειά του να κάνει τάκλιν με το... κεφάλι στον Ντάνι Γκαρθία. Μάλιστα, επανέλαβε κάτι αντίστοιχο και στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας και πάλι με το κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας χαμηλά από τον Ραούλ Γκαρθία.

Η αυτοθυσία και αυταπάρνηση του νεαρού Καταλανού απέσπασε τα εύσημα από τους φίλους της Μπαρτσελόνα, αλλά και του Κάρλες Πουγιόλ. Ο μεγαλύτερος μαχητής που φόρεσε ποτέ τα «μπλαουγκράνα» έκανε ένα Tweet υπόκλισης στον πιτσιρικά.

Δείτε τις επίμαχες φάσεις, αλλά και το tweet του ιστορικού αρχηγού της «Μπάρτσα»:

Gavi is crazy!😤

No consideration for his health whatsoever. Garcia connects the kick and it’s a concussion easy.

Still he goes ahead to do it again in the 2nd half.

This is what passion looks like🥹💙❤️ pic.twitter.com/ImdacC0sfv