Τρολάρισμα σε... Παρί από Άουγκσμπουργκ μετά το 5-3 από Μπάγερν

Η Άουγκσμπουργκ έχασε με 5-3 από την Μπάγερν στο Μόναχο, αλλά οι διαχειριστές των social media της ομάδας δεν έχασαν το χιούμορ τους.

Λίγη ώρα μετά την ήττα για την Bundesliga, ανέβασαν στα social media μια φωτογραφία των Μέσι, Εμπαπέ και Νεϊμάρ με το σχόλιο «Γκολ Παρί απέναντι στην Μπάγερν... 0-Γκολ Άουγκσμπουργκ απέναντι στην Μπάγερν... 3. Παρά την ήττα, μπορούμε να δούμε και τα θετικά».

Υπενθυμίζεται πως οι Βαυαροί απέκλεισαν την Παρί στους «16» του Champions League με δύο νίκες, 0-1 στο Παρίσι και 2-0 στο Μόναχο.

Despite the loss, we can still look to the positives. pic.twitter.com/S0LckeJqj5