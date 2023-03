Χαμός με Λίνεκερ: Τον έπαψε το BBC μετά από σχόλιο για τη βρετανική κυβέρνηση

Η πορεία του Γκάρι Λίνεκερ στο Match Of The Day του BBC κρατά από το 1999, ωστόσο τα τελευταία σχόλια του Άγγλου θρύλου για τη βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να φέρουν το οριστικό τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών!

Βλέπετε, ο παλαίμαχος επιθετικός άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την απόφαση να σταματήσει τη χορήγηση ασύλου σε παράτυπους μετανάστες, γράφοντας στο Twitter ότι «παίρνουμε λιγότερους μετανάστες σε σχέση με άλλες μεγάλες πρωτεύουσες από την Ευρώπη. Είναι μία απίστευτα βάναυση πολιτική προς τους πιο ευάλωτους ανθρώπους με τρόπο που δεν είναι πολύ διαφορετικός από τη Γερμανία τη δεκαετία του '30».

Ο παραλληλισμός της κυβέρνησης των Συντηρητικών με τη ναζιστική, προπολεμική Γερμανία έφερε την αντίδραση του BBC, από το οποίο έγινε γνωστό ότι θα γίνουν συζητήσεις με τον Λίνεκερ αναφορικά με με τη χρήση των social media. Μέχρι να βρεθεί κάποια λύση, θα μένει εκτός της εκπομπής που παρουσίαζε τα τελευταία 24 χρόνια...

Η είδηση έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από δημοσιογράφους στην Αγγλία, που έχουν σπεύσει να υπερασπιστούν τον 62χρονο παρουσιαστή, ο οποίος μία ημέρα πριν, είχε απαντήσει στα σχόλια βουλευτών λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ανυπομονώ να παρουσιάσω το MOTD το Σάββατο».

Λίγη ώρα μετά, ο συμπαρουσιαστής του και παλαίμαχος άσος, Ίαν Ράιτ, ανακοίνωσε πως θα απέχει από την εκπομπή ως ένδειξη συμπαράστασης στον Λίνεκερ.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?