Η Μπάγερν θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μουσιάλα και μετά το 2026

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της Μπάγερν. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει εντυπωσιάσει και οι Βαυαροί τρίβουν τα χέρια τους με τις ικανότητές του.

Το συμβόλαιο του Μουσιάλα λήγει το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, οι Βαυαροί θέλουν να τον δέσουν για περισσότερα χρόνια. Οι δύο πλευρές έχουν διάθεση για να συνεχίσουν ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με το γερμανικό SPORT1, η ανανέωση είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή την στιγμή, ωστόσο το deal δεν αναμένεται τους επόμενους 2-3 μήνες.

Φέτος, ο Μουσιάλα έχει αγωνιστεί σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πετύχει 15 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 12 ασίστ.

Bayern want to extend Jamal Musiala's contract beyond 2026, but deal is not to be expected in the next weeks or 2-3 months. Both parties are calm & in no rush. Musiala feels comfortable at Bayern and wants to stay many more years. A renewal is the most likely outcome [@kerry_hau] pic.twitter.com/KlEy05HiMH