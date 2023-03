Πήρε το βραβείο του παίκτη του μήνα και πηγαίνει για δύο ιστορικά ρεκόρ ο Ράσφορντ!

Επιβεβαιώνει την απίθανη φόρμα που βρίσκεται φέτος και σπάει τα κοντέρ ο Μάρκους Ράσφορντ!

Ο Άγγλος σέντερ φορ, ο οποίος σκόραρε και χθες απέναντι στην Μπέτις, τινάζοντας τα δίχτυα του Κλαούντιο Μπράβο, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του μήνα Φεβρουαρίου στην Premier League και πλέον βρίσκεται κοντά σε δύο ιστορικά ρεκόρ!

Αρχικά, έγινε ο δεύτερος παίκτης, μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ το 2017/18, όπου κερδίζει τρεις φορές το εν λόγω βραβείο την ίδια σεζόν και αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, θα γίνει ο πρώτος που θα φτάσει στις τέσσερις! Εκτός αυτού, συνολικά στην καριέρα του, έχει λάβει τον τίτλο του παίκτη του μήνα τέσσερις φορές, φτάνοντας... ιερά τέρατα τέρατα του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως οι Τιερί Ανρί, Ντένις Μπέργκαμπ και Άλαν Σίρερ, μεταξύ άλλων.

Ο Ράσφορντ πλέον κυνηγά το απόλυτο ρεκόρ των Σέρχιο Αγουέρο και Χάρι Κέιν, οι οποίο μετράνε επτά κατακτήσεις, αν και δεν θα είναι δύσκολο να το καταφέρει, αν παραμείνει... καυτός, μιας και διανύει μόλις το 25ο έτος της ζωής του!

