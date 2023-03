Μουρίνιο: «Θα μου αρκούσε έστω κι ένας παίκτης από τον πάγκο της Μπάγερν»

Με τα καλύτερα λόγια για τις λύσεις που έχει στον πάγκο της η Μπάγερν Μονάχου, μίλησε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ για τους «16» του Europa League, ανέλυσε το παιχνίδι της ομάδας του και συμπεριέλαβε σε αυτή τη δυναμική που έχει ο πάγκος των Βαυαρών, λέγοντας πως θα του αρκούσε να έχει στη διάθεσή του έστω κι έναν παίκτη από το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκλεσμαν.

«Απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν είχε τον Γκνάμπρι, τον Μανέ και τον Σανέ στον πάγκο, μόνο ένας από αυτούς θα ήταν αρκετός για μένα. Κάπως έτσι, θα μπορούσα να είχα αντικαταστήσει τον Ντιμπάλα και ίσως να πετύχω ένα ακόμα γκολ», είπε χαρακτηριστικά και με το γνωστό του χιούμορ ο τεχνικός των «τζιαλορόσι».

