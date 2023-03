Προβληματισμός στη Λιόν για την... εξαφάνιση του Γκουστό από την Τσέλσι!

Μέσα στον... χαμό του Ιανουαρίου, η Τσέλσι απέκτησε μεταξύ άλλων και τον Μάλο Γκουστό από τη Λιόν, δαπανώντας 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 20χρονος μπακ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, ωστόσο η συμφωνία προέβλεπε ότι αρχικά, θα έβγαζε τη σεζόν ως δανεικός στους «λιονέ».

Ένας τραυματισμός του παίκτη στις 8 Φεβρουαρίου, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως κάτι μην ανησυχητικό από τους ανθρώπους της Ολιμπίκ, έφερε την αντίδραση των Λονδρέζων, που ζήτησαν να μεταβεί ο Γκουστό στο Λονδίνο ούτως ώστε να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο τους.

Έτσι, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα στις 13 του μήνα... και έκτοτε δεν έχει γυρίσει!

Γαλλικά Μέσα αναφέρουν ότι στη Λιόν έχουν λάβει ελάχιστες πληροφορίες για την κατάστασή του, με τον Λοράν Μπλαν να μην έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πότε (και αν) θα τον έχει ξανά διαθέσιμο...

Μία κατάσταση που έχει προκαλέσει, δικαιολογημένα, μεγάλο προβληματισμό στους «λιονέ», με τον νεαρό Γάλλο να έχει μετρήσει 56 συμμετοχές με τον σύλλογο τα τελευταία δύο χρόνια.

Lyon are frustrated by Malo Gusto's (19) extended stay at Chelsea and the lack of information regarding the French defender's fitness. (LP)https://t.co/M9UjuGiae8