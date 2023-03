Στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα ο... φευγάτος Λαπόρτ!

Μπορεί η φετινή σεζόν να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με την Μπαρτσελόνα να έχει επικεντρωθεί πλήρως στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από τέσσερα χρόνια, ωστόσο, παράλληλα, οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» σχεδιάζουν και την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι Καταλανοί εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Εμερίκ Λαπόρτ για την ενίσχυση της ανασταλτικής τους γραμμής ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Με δεδομένο πως η Μάντσεστερ Σίτι σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιόσκο Γκβάρντιολ, οι «πολίτες» δύσκολα θα σταθούν εμπόδιο στην αποχώρηση του 28χρονου Ισπανού στόπερ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Τη φετινή σεζόν, ο Λαπόρτ έχει χάσει τη θέση του στις αρχικές επιλογές του Πεπ Γκουαρντιόλα, μετρώντας μόλις 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Πάνω εκεί ποντάρει και η Μπαρτσελόνα, η οποία σκοπεύει να του δώσει σημαντικό ρόλο και να ηγηθεί της καταλανικής άμυνας...

