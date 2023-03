Πανό για τους πυροβολισμούς στο σουπερμάρκετ της γυναίκας του Μέσι - «Λίο, είσαι η καρδιά μιας χώρας που σε αγαπά»

Στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι βρίσκονται οι οπαδοί της Νιούελς Ολντ Μπόις μετά τις απειλές που δέχθηκε στην επίθεση με πυροβολισμούς στο σουπερμάρκετ της συζύγου του, Αντονέλα Ροκούτσο.

Να θυμίσουμε, ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/03) κουκουλοφόροι «γάζωσαν» με 14 σφαίρες την πύλη του σούπερ μάρκετ που διατηρεί στο Ροσάριο η οικογένεια της Αντονέλα και στο σημείο βρέθηκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Μέσι, σε περιμένουμε. Ο Γιάβκιν είναι κι αυτός έμπορος ναρκωτικών, δεν πρόκειται να σε προστατεύσει».

Έτσι, οι οπαδοί της Νιούελς, που αποτελεί την μοναδική ομάδα εντός των συνόρων που φόρεσε τη φανέλα της ο Μέσι, στήριξαν τον 35χρονο με ένα πανό στο γήπεδο που έγραφε: «Λίο είσαι η καρδιά μιας χώρας που σε αγαπά, η Νιούελς είναι μαζί σου».

🚩“Leo, you’re the heart of a country that loves you. Newell’s is with you”



A new flag at the Estadio Marcelo Bielsa with a message for Messi. #Newells pic.twitter.com/RtpfkowDOr