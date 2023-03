ΒΙΝΤΕΟ: Tον απέβαλε και αυτός του έσκισε το μπλοκάκι!

Ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε σε αγωνιστικούς χώρους εκτυλίχθηκε στο πρωτάθλημα της Κροατίας και στην αναμέτρηση της Ίστρα με τη Ριέκα. Οι γηπεδούχοι που ηττήθηκαν με 2-0, στο 90λεπτό έμειναν με δέκα παίκτες αφού αποβλήθηκε ο Άντε Έρτσεγκ.

Όμως αυτός τα… πήρε, έγινε έξαλλος με την απόφαση του διαιτητή να τον στείλει πρόωρα στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα να αρπάξει το μπλοκάκι του διαιτητή και να το… σκίσει. Τον αναμένει πάντως βαριά καμπάνα.

Ante Erceg with an all timer of a meltdown in reacting to getting sent off tonight… pic.twitter.com/8gst4IHVHh