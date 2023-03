Χάνει οριστικά το ματς με την Μπάγερν Μονάχου ο Νεϊμάρ

Χωρίς τον Νεϊμάρ καλείται να παραταχθεί στο Μόναχο την ερχόμενη Τετάρτη (08/03, 22:00) η Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς με την Μπάγερν για τη φάση των «16» του Champions League, στην προσπάθεια των Γάλλων να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 του πρώτου αγώνα.

Όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός των Παριζιάνων, Κριστόφ Γκαλτιέ, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ακόμα δύο ματς, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο (04/03) παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Ναντ στο «Παρκ ντε Πρενς».

Να θυμίσουμε πως ο 31χρονος άσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λιλ στις 19 Φεβρουαρίου, και έκτοτε παραμένει στα πιτς.

Τη φετινή σεζόν, μετράει 29 συμμετοχές με 18 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Παρί...

