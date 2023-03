Αποσύρθηκε από την εθνική Ολλανδίας ο Λουκ Ντε Γιόνγκ

Τέλος εποχής για τον Λουκ Ντε Γιόνγκ και την εθνική Ολλανδίας!

Ο μέχρι… σήμερα (03/03) διεθνής επιθετικός της Αϊντχόφεν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας, κάνοντας λόγο για τεράστια τιμή και ευχαριστώντας άπαντες για τις αναμνήσεις.

Ο Ντε Γιόνγκ έκανε το ντεμπούτο του με τους «οράνιε» σε ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Αυστρία στις 9 Φεβρουαρίου του 2011, αντικαθιστώντας τον Ντιρκ Κάιτ.

Με τον 32χρονο πλέον στράικερ να σημειώνει το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο στις 6 Σεπτεμβρίου του 2011, στο 2-0 της Ολλανδίας επί της Φινλανδίας για τα προκριματικά του Euro 2012, με την οποία εξασφαλίστηκε η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Συνολικά, ο Ντε Γιόνγκ μέτρησε 39 συμμετοχές και οκτώ τέρματα με την εθνική Ολλανδίας.

I'm stepping down from international football.

It's been such an honour. Thanks for all the memories @OnsOranje 🧡 pic.twitter.com/7x72LTE12u