Αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στη Σαουδική Αραβία για τον Φεβρουάριο ο Ρονάλντο

Τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλ Νασρ κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου «εξαργύρωσε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατακτώντας το βραβείο για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του μήνα στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας!

Ο Πορτογάλος σταρ δεν χρειάστηκε χρόνο για να κάνει αισθητή την παρουσία του στην ομάδα που μετακινήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο αφού αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας 8 γκολ και 2 ασίστ σε 6 εμφανίσεις!

