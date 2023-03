Εμπαπέ: «Εάν πήγαινα στη Serie A θα ήταν για τη Μίλαν»!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε το «παρών» στην χθεσινή εκδήλωση της FIFA για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, με τον Γάλλο επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν να ψηφίζεται στην κορυφαία ενδεκάδα της Ομοσπονδίας για το 2022!

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες το γύρω του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την χθεσινή τελετή, στο οποίο ένας φίλαθλος ζητά από τον 24χρονο επιθετικό να πάει στη Serie A, με τον ίδιο τον Γάλλο να απαντά χαρακτηριστικά: «Εάν πήγαινα στη Serie A θα ήταν για τη Μίλαν»!

Όπως είναι λογικό, το άκουσμα και μόνο της ατάκας αυτής από τον Εμπαπέ, έχει φέρει... φρενίτιδα ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των «ροσονέρι», οι οποίοι ονειρεύονται την έλευσή του στο «Σαν Σίρο»!

Παρ' όλα αυτά, μια πιθανή μετακίνησή του στην Ιταλία και τη Μίλαν θα ήταν πολύ δύσκολη, με δεδομένο πως ο νεαρός αστέρας των Παριζιάνων έχει δείξει την προτίμησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αρκετές φορές έχει μιλήσει θετικά και για το έργο του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ.

🚨🎙️ Kylian Mbappé: "If I come [to Serie A], it's because AC Milan." ❤️🖤



(🎥 @kmbappe_98) pic.twitter.com/AD5UmDGSWa