Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα, ο Λεβαντόβσκι χάνει το Clasico με τη Ρεάλ

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι αισθάνθηκε ενοχλήσεις μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία και σύμφωνα με την ισπανική Relevo αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πολωνός επιθετικός θα απουσιάσει την Πέμπτη (2/4) από το Clasico με τη Ρεάλ για τον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Λεβαντόβσκι θα υποβληθεί τη Δευτέρα (27/2) σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Κάπως έτσι, τα προβλήματα αυξάνονται για τον Τσάβι, καθώς ο Ανσού Φάτι χτύπησε στο γόνατο στην προπόνηση της Παρασκευής (24/2) και είναι αμφίβολος.

🚨🌕| Lewandowski is injured and OUT of El Clasico. @relevo #rmalive ❌