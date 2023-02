Στον Μέσι το βραβείο FIFA «The Best» λένε οι διαρροές - Απόψε η απονομή στο Παρίσι

Έτοιμος για να προσθέσει ακόμη ένα ατομικό βραβείο στην πλούσια τροπαιοθήκη του είναι ο Λιονέλ Μέσι, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση της FIFA για τα βραβεία «The Best» 2022.

Μετά από τρία χρόνια κεκλεισμένων των θυρών, τα βραβεία της FIFA θα υποδεχθούν τους κορυφαίους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στη «Salle Pleyel» του Παρισιού.

Όπως διαρρέουν έγκυρες πηγές, με μια εξ αυτών των Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λιονέλ Μέσι θα είναι ο μεγάλος νικητής του βραβείου, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η περίοδος του βραβείου αφορά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 αλλά και το πρώτο μισό της σεζόν 2022-2023 όπου διεξήχθη το Μουντιάλ. Την περασμένη σεζόν, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και η Αλεξία Πουτέγιας είχαν κατακτήσει το βραβείο ως οι κορυφαίοι παίκτες σε ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο αντίστοιχα.

Οι 14 υποψήφιοι παίκτες

Χουλιάν Άλβαρες (Ρίβερ, Μάντσεστερ Σίτι, Αργεντινή)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ, Αγγλία)

Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ, Γαλλία)

Κέβιν ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι, Βέλγιο)

Έρλινγκ Χάλαντ (Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι, Νορβηγία)

Ασράφ Χακιμί (Παρί, Μαρόκο)

Βινίσιους (Ρεάλ, Βραζιλία)

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Πολωνία)

Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ, Μπάγερν, Σενεγάλη)

Κιλιάν Εμπαπέ (Παρί, Γαλλία)

Λιονέλ Μέσι (Παρί, Αργεντινή)

Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ, Κροατία)

Νεϊμάρ (Παρί, Βραζιλία)

Μοχαμέντ Σαλάχ (Λίβερπουλ, Αίγυπτος)

Οι υποψήφιοι όλων των βραβείων

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΚΤΡΙΑ

Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Ντεμπίνια (Νορθ Καρολάινα Κόρατζ, Βραζιλία)

Τζέσι Φλέμινγκ (Τσέλσι, Καναδάς)

Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν, Νορβηγία)

Σαμ Κερ (Τσέλσι, Αυστραλία)

Μπεθ Μιντ (Άρσεναλ, Αγγλία)

Βιβιάν Μιέντεμα (Άρσεναλ, Ολλανδία)

Άλεξ Μόργκαν (Ορλάντο Πράιντ, Σαν Ντιέγκο Γουέιβ, ΗΠΑ)

Λένα Όμπερντορφ (Βόλφσμπουργκ, Γερμανία)

Αλεξάντρα Ποπ (Βόλφσμπουργκ, Γερμανία)

Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Γουεντί Ρενάρ (Λιόν, Γαλλία)

Κίρα Γουόλς (Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα, Αγγλία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ, Αγγλία)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

Κάρλο Αντσελότι (Ρεάλ)

Ντιντιέ Ντεσάμπ (Γαλλία)

Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι)

Γουαλίντ Ρεγκραγκί (Μαρόκο)

Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σονιά Μπομπαστόρ (Λιόν)

Έμα Χέιζ (Τσέλσι)

Μπέβερλι Πρίστμαν (Καναδάς)

Πία Σουντάγκε (Βραζιλία)

Μαρτίνα Φος Τέκλενμπουργκ (Γερμανία)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Άλισον (Λίβερπουλ, Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Σεβίλλη, Μαρόκο)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ, Βέλγιο)

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι, Βραζιλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα, Αργεντινή)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κριστιάνε Έντλερ (Λιόν, Χιλή)

Αν Κάτριν Μπέργκερ (Τσέλσι, Γερμανία)

Μέρι Ερπς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλία)

Μέρλε Φρομς (Άιντραχτ, Βόλφσμπουργκ, Γερμανία)

Αλίσα Νέιερ (Σικάγο Ρεντ Σταρς, ΗΠΑ)

Σάντρα Πάνιος (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Αμπντουλάχ αλ Σαλμί (περπάτησε 55 ημέρες στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας για να πάει στο Κατάρ για το Μουντιάλ 2022)

Φίλαθλοι της Αργεντινής (για τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα στο Κατάρ)

Φίλαθλοι της Ιαπωνίας (επειδή καθάριζαν τα στάδια του Μουντιάλ όταν αποχωρούσαν από την κερκίδα)

Θα απονεμηθεί βραβείο για το καλύτερο γκολ της εξεταζόμενης περιόδου (βραβείο Πούσκας), βραβείο Fair Play και θα ανακοινωθούν οι καλύτερες ενδεκάδες σε άνδρες και γυναίκες από τη FIFPro

Lionel Messi scores 700 club goals in his incredible career — 28 goals with PSG & 672 with Barcelona ⭐️🇦🇷 #Messi



Messi has also two assists for Mbappé tonight…



…and Leo’s also gonna win “The Best” FIFA Award on Monday in Paris 🥇 pic.twitter.com/ylyQXbQrgh