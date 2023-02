Κρούση της Αλ Νασρ σε Παρί Σεν Ζερμέν για τον Σέρχιο Ράμος!

Στο στόχαστρο της Αλ Νασρ βρίσκεται ο Σέρχιο Ράμος!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, οι άνθρωποι της Αλ Νασρ έχουν έρθει σε επαφή με την Παρί Σεν Ζερμέν, ώστε να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του συλλόγου, αναφορικά με το μέλλον του 36χρονου κεντρικού αμυντικού.

Το συμβόλαιο του πρώην αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος χθες (24/02) ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Ισπανίας, ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους Σαουδάραβες πάντως, να φαίνονται αποφασισμένοι να κινηθούν άμεσα για την απόκτησή του.

Άλλωστε, η έλευση του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν λίγους μήνες στον σύλλογο έχει ανοίξει για τα καλά την... όρεξη της Αλ Νασρ, η οποία στοχεύει στην απόκτηση αρκετών πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι Ράμος και «CR7» διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις από την κοινή τους παρουσία στη Ρεάλ για μια οκταετία...

