Πάει με Σελιές στο «τιμόνι» μέχρι το τέλος της σεζόν η Σαουθάμπτον

Η Σαουθάμπτον βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της φετινής Premier League και θα δώσει μεγάλη «μάχη» για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Μάλιστα, οι «άγιοι» απέλυσαν πρόσφατα τον Νιλ Τζόουνς από την τεχνική τους ηγεσία -κι ενώ είχε συμβεί το ίδιο και με τον Ραλφ Χάζενχιτλ νωρίτερα στη σεζόν- σε μια προσπάθεια να… αλλάξουν το κλίμα.

Παράλληλα, η διοίκηση της Σαουθάμπτον ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα (24/02) ότι θα δώσει στον Ρουμπέν Σελιές την δυνατότητα να καθοδηγήσει την ομάδα έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Με τον Ισπανό προπονητή να έχει πείσει τους διοικούντες την ομάδα από την Νότια ακτή με τις ιδέες του και την δουλειά που κάνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ως υπηρεσιακός.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI